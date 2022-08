Forlenger buss for tog

Sommerstengingen av jernbanesporet mellom Bergen og Arna blir forlenget til 5. august for passasjertrafikk, melder Bane NOR. Arbeid et på Bergen stasjon startet 22. juli og skulle opprinnelig være ferdig 2. august. Godstrafikken starter opp igjen tirsdag, men med redusert kapasitet.