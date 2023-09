Forhandlingane er i gang i Gloppen

Etter at dei siste røystene og personrøystene er talde opp i Gloppen kommune, er det no klart kven som får plass i kommunestyret.

Senterpartiet har åtte mandat, Høgre seks, Arbeidarpartiet fem, KrF tre, MDG og SV får to kvar, og Venstre får eitt.

Ordførarkandidat for Senterpartiet, Per Jarle Myklebust seier til NRK at forhandlingane om fleirtalet og ordførarsetet no er i gang.

– Det er veldig uavklart endå. Det er ikkje noko som er bestemt, så det går litt fram og tilbake, seier han.

Ifølge Myklebust vil truleg forhandlingane halde fram onsdag.