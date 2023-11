Foreslår stor auke i bomtakstar for elbilar i Bergen

Elbilar bør betala 70 prosent av full takst i bomringen i Bergen. Det foreslår ei arbeidsgruppe før eit møte i Miljøløftet 6. desember. Dette er naudsynt for at Bergen skal oppnå målet om nullvekst i biltrafikken, meiner gruppa. Dei foreslår også at tyngre køyretøy får justert bompengetakstane.