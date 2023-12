Foreslår nytt tunnelinnslag

Vestland fylkeskommune går inn for at en ny tunnel gjennom Tokagjelet i Kvam får tunnelinnslag øst for Lid Jernindustri i Steinsdalen. Det er lenger vest enn det opprinnelige forslaget.

Fylkeskommunen mener det nye alternativet vil gi bedre trafikkforhold i anleggsfasen og mindre støy når den nye tunnelen er på plass.