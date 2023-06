Førerkort beslaglagt etter ulykke

En 18 år gammel mann er rutinemessig siktet for brudd på veitrafikkloven etter at en bil kjørte av veien på Misje i Øygarden i går kveld. Førerkortet er beslaglagt, men det er ingen mistanke om rus, skriver BA. Til sammen fire personer ble sendt til sykehus for kontroll etter ulykken.