Fører til sykehus etter ulykke

En bil har kjørt inn i en midtrabatt ved utkjøringen fra parkeringshuset på kjøpesenteret Oasen i Fyllingsdalen i Bergen. Ulykken ble meldt like før klokken 12. Føreren var våken og ble sendt til sykehus for kontroll. Politiet mistenker at føreren kan ha fått et illebefinnende.