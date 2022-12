Foreldrepar tiltalt for overgrep og voldtekt av sine barn

Et foreldrepar i Vestland er tiltalt av statsadvokaten for gjentatte overgrep og voldtekt av sine barn over flere år. Både far og mor skal ha forgrepet seg på barna. Overgrepen og voldtekt startet ifølge tiltalen da barna var uner 10 år og pågikk i flere år.

«Hun var videre klar over at datteren ble utsatt for overgrep fra sin far (...) og uten å forsøke å hindre at overgrepene fant sted», står det også i tiltalen.

En tredje mann er også tiltalt i samme sak. Han skal ha voldtatt et av foreldreparets barn – i tillegg til sitt eget barn. Det bekrefter statsadvokat Ellen Cathrine Greve til NRK.

Alle tre skal møte i samme rettssak, opplyser statsadvokaten til NRK.