Foreldre på Gimle oppveksttun skole i Bergen har slått alarm.

Nå er 80 prosent av lærerne på skoleni streik.

Skolen er blant de skolene som er aller hardest rammet under den pågående lærerstreiken. Det var på Gimle streiken startet.

Der gikk 40 lærere ut i streik allerede i juni.

Streiken betyr få skoletimer for elevene, som hverken fikk timeplaner eller lærerplaner utdelt før streiken startet.

– Det er dumt for vårt årskull, og ikke alle takler det like bra. Mange har tenkt at de satser på karakterer i 10. klasse, men man mister den muligheten når store deler av skoleåret forsvinner, sier Sigurd Furnes Havre (14), som går i sisteåret på ungdomsskoletrinnet.

Mor: – Stresser meg veldig

Havre hadde tysk frem til 6. september, men nå er også disse timene rammet av streiken.

Moren prøver så godt hun kan å hjelpe til. Chromebook og bøker er delt ut.

– Det stresser meg veldig. Vi prøver å åpne boken og se hva som står i den og gjøre en innsats. Men det er ikke lett, for vi er ikke pedagoger, sier mamma Katrine Furnes Havre.

Elevene på Gimle skole møter stengte dører. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Har ikke vært på skole på tre måneder

I starten av september skrev 36 foreldre ved Gimle skole i en kronikk i BT om bekymringen for elevene på skolen.

Nå har mer enn 10 prosent av skoleåret forsvunnet for elevene.

Dette krangler de om Ekspandér faktaboks Lønn Lærerne: KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Lærerne har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre ansatte i kommuner og fylker. KS: Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som Utdanningsforbundet bruker, er lite relevante for å se på lønnsutviklingen. Tall for kommunesektoren viser at de ulike lærergruppene har hatt 1 promille lavere lønnsvekst de siste fem årene enn snittet. Frafall Lærerne: Stadig dårligere vilkår er en årsak til at 40.000 personer med lærerutdanning ikke lenger jobber i skolen. KS: Av rundt 33.000 med lærerutdanning som ikke arbeider i skoleverket, jobber omkring 40 prosent fortsatt innen oppvekst og skole (barnehage, høyere utdanning, SFO, voksenopplæringssentre, folkehøgskoler). Mangel på kvalifiserte lærere Lærerne: Én av fem som underviser i skolen (grunnskole og VGO slått sammen), mangler en godkjent lærerutdanning. KS: Det er ingen lærermangel i Norge, 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kompetansekravene. Den faktiske turnoveren er relativt lav for lærere, rundt 8 prosent, mot rundt 12 prosent i kommunesektoren samlet. Rekruttering Lærerne: Søkertallene til lærerutdanningene går ned for tredje år på rad. Årsaken er blant annet svak lønnsutvikling helt siden 2004 sammenlignet med andre grupper. KS: Årets resultat sikrer alle ansatte gode lønnstillegg, samtidig som det har en klar rekrutteringsprofil. Bare 5 prosent av kommunene sier i KS’ arbeidsgivermonitor at det er «meget utfordrende» å rekruttere grunnskolelærere. Det er lærermangel i noen kommuner, og et overskudd av lærere i andre. Lærere med lang utdanning Lærerne: Lærere med mer enn fire års utdanning lønnes dårligere enn alle andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling. KS: I årets oppgjør vil nye lærere med masterutdanning være garantert en startlønn på 563.800 kroner. De fleste har funksjonstillegg på toppen av dette, i snitt på 25.000 kroner. Også på lang sikt lønner utdanning seg i kommunesektoren. (Kilder: KS og Utdanningsforbundet)

– Man vet ikke effekten av hjemmeundervisning under pandemien, og så kommer dette på toppen. Det er frustrerende og stressende, og det gjør meg urolig, sier moren.

For sønnen er det vanskelig å opprettholde rutiner i hverdagen. Det er nå tre måneder siden sist han hadde en skolehverdag.

Foreldrene håper Gimle kan få dispensasjon fra streiken, og at andre skoler kan ta over belastningen.

– Lange dager

– Dagene blir veldig lange og inneholder mye av det samme. Det kan bli veldig ensomt om man ikke har noe å gjøre på fritiden ellers. Jeg spiller mye fotball, og det gjør at jeg har en plass å møte andre kompiser og lagkamerater. Men det er ikke alle som har noe på fritiden, sier han.

Tirsdag trappes streiken ytterligere opp. Da er til sammen 6500 lærere i landet tatt ut i streik.

Disse skolene er rammet av streiken fra 12.09.2022 Ekspandér faktaboks AGDER FYLKESKOMMUNE Arendal videregående skole

Sam eyde videregående skole ARENDAL KOMMUNE Asdal skole

Birkelund skole

Hisøy skole 1-10 skoler

Moltemyr skole

Nedenes skole

Roligheden skole barne-/ungdomstrinnet

Stinta skole barne- og ungdomstrinnet

Stuenes skole barne- og ungdomstrinn BERGEN KOMMUNE Blokkhaugen skole

Breimyra skole

Garnes ungdomsskule

Gimle oppveksttun skole

Holen skole

Hop oppveksttun skole

Kirkevoll skole

Kjøkkelvik skole

Klosteret barnehage

Kronstad skole

Kyrkjekrinsen skole

Landås skoleLynghaug skole

Mjølkeråen skoleNattland oppveksttun - skole

Ny krohnborg skole

Olsvik skole

Ortun skole

Rothaugen skole

Rå skoleRådalslien skole

Sandgotna skole

Skranevatnet skoleSlåtthaug skole

Storetveit skoleUlsmåg skole

Ytrebygda skole

Åstveit skole BODØ KOMMUNE Alstad ungdomsskole

Aspåsen skole

Bankgata ungdomsskole

Bodø kulturskole

Bodøsjøen skole

Grønnåsen skole

Hunstad barneskole

Hunstad ungdomsskole

Kjerringøy oppvekstsenter avd skole

Løpsmark skole

Mørkvedbukta skole

Mørkvedmarka skole

Rønvik skole

Saltstraumen skole

Saltvern skole

Skaug oppvekstsenter

Skjerstad oppvekstsenter

Tverlandet skoleØstbyen skole BÆRUM KOMMUNE Anna Krefting skole

Bekkestua barneskole

Bekkestua skole

Berger barnehage

Bjørnegård skole

Blommenholm skole

Bryn og Hammerbakken skole

Bryn skole

Bryn og Hammerbakken skole

Hammerbakken skole

Eikeli skole

Eiksmarka skole

Eineåsen skole avdeling Gommerud

Emma Hjorth skole

Evje skole

Gjettum skole

Gjettumkollen barnehage

Grav skole

Gullhaug skole

Haslum skole

Hauger skole

Hosle skole

Hosletoppen skole

Hundsund ungdomsskole

Høvik skole

Høvik verk skole

Jar skole

Jong skole

Levre skole

Lommedalen skole

Lysaker skole

Løkeberg skole

Mølladammen ungdomsskole

Oksenøya skole

Ramstad skole

Ringstabekk skole

Rykkinn skole

Skui skole

Snarøya skole

Stabekk skole

Storøya skole

Tanum skole

Vøyenenga skole

Østerås skole GJØVIK KOMMUNE Biri ungdomsskole

Bjørnsveen ungdomsskole

Blomhaug skole

Fredheim skole

Gjøvik skole

Kopperud skole

Snertingdal skole

Vardal ungdomsskole HARSTAD KOMMUNE Bergseng skole

Hagebyen skole

Harstad skole 1 - 7 skole

Heggen barnehager avd, blåbærdalen

Kanebogen skole

Kila skole

Medkila skole

Seljestad barneskole

Seljestad ungdomsskole

Stangnes skole

Sørvik skole

Øyriket oppvekstsenter avd skole HAUGESUND KOMMUNE Austrheim skole

Gard skole

Haraldsvang skole

Hauge skole

Håvåsen skole

Rossabø skole

Skåredalen skole

Solvang skole INDRE ØSTFOLD KOMMUNE Askim ungdomsskole

Askimbyen skole

Blomsterenga barnehage

Båstad skole

Grøtvedt skole

Havnås oppvekstsenter avd skole

Hovin skole

Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon

Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning

Knapstad barne- og ungdomsskole

Korsgård skole

Mysen skole

Mysen ungdomsskole

Rom skole

Spydeberg skole

Spydeberg ungdomsskole

Susebakke barnehage

Trøgstad ungdomsskole

Trømborg skole INNLANDET FYLKESKOMMUNE Gjøvik videregående skole

Lena-valle videregående skole avd Lena LILLESTRØM KOMMUNE Asak skole

Bingsfoss ungdomsskole

Bråtejordet skole

Frogner skole

Kjeller skole

Kjellervolla skole

Riddersand skole

Stav skole

Sten-tærud skole

Tienbråten ressursbarnehage

Tæruddalen skole

Vardeåsen skole

Vigernes skole

Østersund ungdomsskole

Åsenhangen skole MODUM KOMMUNE Brunes naturbarnehage

Buskerud skole

Enger skole

Modum kommune undervisningskontoret

Nordre modum ungdomsskole

Stalsberg skole

Sysle skole

Søndre modum ungdomsskole

Vikersund skole MOLDE KOMMUNE Bekkevoll ungdomsskole

Bergmo ungdomsskole

Skjevik barne- og ungdomsskole

St sunniva barnehage

Vågsetra barne- og ungdomsskole MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Molde videregående skole

Romsdal videregående skole NORDLAND FYLKESKOMMUNE Bodin videregående skole

Bodø videregående skole PORSGRUNN KOMMUNE Borge skole

Brattås skole

Brevik oppvekstsenter avd skole

Grønli skole

Heistadskolene avd barn

Heistadskolene avd ungdom

Kjølnes ungdomsskole

Klevstrand skole

Lyngvegen barnehage

Myrene skole

Stridsklev skole

Stridsklev ungdomsskole

Tveten skole

Tveten ungdomsskole

Vestsiden skole ROGALAND FYLKESKOMMUNE Bryne vidaregåande skule

Haugaland videregående skole

Karmsund videregående skole

Sandnes videregående skole

Skeisvang videregående skole

Vardafjell videregående skole STEINKJER KOMMUNE Beitstad skole

Egge barneskole

Egge ungdomsskole

Malm skole

Mære skole

Steinkjer kommunale kulturskole

Steinkjer skole

Steinkjer ungdomsskole STJØRDAL KOMMUNE Fosslia skole

Halsen ungdomsskole

Hegra barneskole

Hegra ungdomsskole

Kvislabakken skole

Lånke skoleSkatval skole

Stokkan ungdomsskole TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE Breivang videregående skole

Heggen videregående

SkoleIshavsbyen videregående skole

Kongsbakken videregående skole

Kvaløya videregående skole

Stangnes rå videregående skole avd stangnes

Tromsdalen videregående skole TROMSØ KOMMUNE Grønnåsen skole

Kroken skole

Kvaløysletta skole

Sommerlyst skole

Templarheimen barnehage

Tromstun skole

Trudvang barnehage TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Byåsen videregående skole

Mære landbruksskole

Ole vig videregående skole

Steinkjer videregående skole

Strinda videregående skole

Thora storm videregående skole

Tiller videregående skole

Trondheim katedralskole VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fagskolen vestfold og telemark avd porsgrunn

Porsgrunn videregående skole VESTLAND FYLKESKOMMUNE Amalie skram videregående skole

Arna vidaregåande skule

Bergen katedralskole

Fyllingsdalen videregående skole

Laksevåg og bergen maritime videregående skole

Langhaugen videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole

Olsvikåsen videregående skole

Sandsli videregående skole

Slåtthaug videregående skole

Stend vidaregåande skule

Tertnes vidaregåande skule

Årstad videregående skole

Åsane vidaregåande skule VIKEN FYLKESKOMMUNE Askim videregående skole

Buskerud videregående skole

Dønski videregående skole

Eikeli videregående skole

Lillestrøm videregående skole

Lørenskog videregående skole

Mysen videregående skole

Nadderud videregående skole

Rosenvilde videregående skole

Rud videregående skole

Sandvika videregående skole

Skedsmo videregående skole

Stabekk videregående skole

Strømmen videregående skole

Sørumsand videregående skole

Valler videregående skole

– Jeg representerer 190.000 mennesker som har valgt å jobbe med barn og unge. Nå står de utenfor og ser på stengte skoledører. Det er ikke en bra situasjon å være i, sier Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Lærerne på Gimle skole har lengst ute i streik. De har streiket siden før sommeren. Foto: Valentina Baisotti / NRK

– Hjemmeskole uten program

Også elever på videregående skole holder pusten.

På Amalie Skram videregående skole i Bergen tolker tredjeklassinger lærerplaner for å henge med. De har lagt sommerferien bak seg for lengst.

Lærer over hele landet streiker. Her fra en streikeaksjon i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det føles som det er hjemmeskole, bare at lærerne ikke har program til oss. Det er et veldig stort ansvar at elever skal lære alt på egen hånd, sier Henrik Middelfart Hoff (18), elev på Amalie Skram vgs.

– På studier får du i hvert fall beskjed om hva du skal lese, men her får vi bare beskjed om å følge læreplanen. Den er veldig åpen og vanskelig å tolke, sier Hoff.

Henrik Midelfart Hoff og Sofian Myrvoll går i 3. klasse og er bekymret for at streiken skal påvirke studiemuligheter i framtiden Foto: Valentina Baisotti / NRK

Han og kompisen Sofian Myrvoll (18) er bekymret for eksamen. De siste årene har ikke elever på videregående hatt avsluttende eksamener på grunn av pandemien.

Men årets tredjeklassekull får trolig eksamen, noe de frykter vil trekke ned karaktersnittet.

Streiken er varslet å vare lenge.

– Det er urettferdig om vi må ta eksamen dersom vi ikke har hatt skole på et halvt år. Det går ikke an, og vil påvirke karakterene til veldig mange i bergensområdet, sier Hoff.

KS: – Gjør inntrykk

Kommunesektorens organisasjon (KS) og Utdanningsforbundet står langt fra hverandre.

Den siste tiden har partene vært hos Riksmekleren, men samtalene har ikke ført frem.

– Det gjør utrolig stort inntrykk på oss å få melding om foreldre og elever som er rammet av streik. Men det er ikke sånn at lærere er tatt ut i streiken av kommunene. Det er lærerorganisasjonene som bestemmer dette, sier Tom Arne Gangsø, arbeidslivsdirektør i KS.