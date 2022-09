Førde vann lokalderbyet mot Florø

Førde vann 3–2 over rivalen Florø under 3. divisjonsmøtet på Førde stadion. Ntege Cone og Jacob Bergset (to mål) scora for heimelaget. Nelsinho og Sergio Uolo scora for gjestane frå kysten. Med 3-2-sigeren klatrar Førde forbi nettopp Florø på tabellen og går opp på 3.-plass i 3. divisjon avdeling 2.