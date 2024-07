Førde trekkjer damelaget

Førde Handball trekkjer 2. divisjonslaget for damer. På Facebook skriv styret at det er fleire samansette årsaker til dette og at dei har jobba hardt for å unngå å måtte gå til dette steget. Laget har siste åra vore flaggskipet til handballen i Sogn og Fjordane, og vart i fjor nummer tre i divisjonen. Så seint som i 2017/2018-sesongen spelte laget på nest øvste nivå i Noreg, i 1. divisjon.