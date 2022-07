Førde pensjonat håpar å opne igjen i dag

I går kveld blei Førde pensjonat evakuert etter brann. Dagleg leiar, Anne-Lise Årdal, seier at det er snakk om mindre skader i den eine leilegheita og at skadane er isolert til denne. Politiet blei ferdig på åstaden tidlegare i dag. Gjestane blei i natt innkvarterte på Sunnfjord hotell, men dagleg leiar Årdal er optimistisk til at gjestane kan returnere til Førde pensjonat i løpet av dagen.