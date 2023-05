Førde og Fana i samarbeid

Førde og Fana er samde om ein samarbeidsavtale på kvinnesida i handball. Avtalen inneber at spelarar frå dei to klubbane kan trene saman. Førde spelar i 2. divisjon, medan Fana spelar i eliteserien. – Er dei gode nok, kan Førde-spelarar også spele kampar for Fana, seier Førde-trenar, Oddny Sønnesyn til Firda.