– Resten av året passer vi veldig på kroppen, men denne måneden passer vi på sjelen.

Den muslimske høytiden ramadan starter i år 2. april.

Rameen Ahmed er en av mange som bruker denne måneden på å faste og ha fokus på det åndelige.

Hun elsker å gå på kafé, men det blir det lite av i april.

– Det går bra. Det er bare en måned. Så er det elleve måneder uten faste, sier hun smilende.

I dagene før fasten er det mye som skal planlegges.

Rameen må balansere skole og jobb samtidig som hun skal få tid til å lese i Koranen.

NRK forklarer Hva er Ramadan? Bla videre Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen. Det er også kjent som fastemåneden. Ramadan er den helligste måneden for muslimer, fordi det er da koranen ble åpenbart gjennom profeten Muhammed. For muslimer er fasten en religiøs plikt som innebærer å avstå fra mat og drikke i perioden rett før soloppgang, kalt tussmørke, til tiden etter solnedgang, som kalles skumring. Under fasten må man også avstå fra røyking og sex. Hvorfor faster muslimer? Fasten handler om indre renselse. I denne måneden blir tålmodighet og selvbeherskelse satt på prøve. Fasten brytes når det er skumring, kort tid etter solnedgang, ofte med dadler. Måltidet kalles iftar. Må alle faste? Det er kun friske voksne som skal faste. Barn, syke, eldre, menstruerende kvinner og gravide, er fritatt fra å faste. Hvorfor endres datoen for ramadan hvert år? Kalenderen vi følger i Norge, den gregorianske kalenderen, tar sitt utgangspunkt i sola. Den islamske kalenderen tar utgangspunkt i månens kretsløp. Måneåret har 354 dager, som er 11 dager mindre enn solåret på 365. Ramadan kommer derfor alltid 10-11 dager før fjorårets feiring. Ramadan avsluttes etter 29-30 dager, med en feiring som kalles id al-fitr. Da kan du si "Id mubarak". Det betyr "God id"!

Tøft for kroppen

Selv om ramadan er en tid mange gleder seg til, er det også en stor fysisk belastning.

Det tærer på kroppen å avstå fra mat og drikke i flere timer.

– Jeg går mye ned i vekt og merker det veldig i ansiktet. Alt blir på en måte grått, sier Ahmed.

For de troende er det en tid for å avstå fra kroppslige fristelser og jobbe med å forbedre seg selv. Det å klare å gjennomføre fasten er da noe å bli stolt av.

– Man legger ikke merke til det som skjer i kroppen, smiler hun.

Tid for fellesskap

Ramadan er en tid for fellesskap – hvor alle uavhengig av nasjonalitet og bakgrunn samles, ifølge Ahmed.

– Når du kommer til moskéen og ser engasjementet og fellesskapet, blir alt mye bedre, sier Ahmed.

Å PASSE PÅ SJELEN: Rameen er yngste styremedlem i Bergen moské, og studerer for å bli lektor i religion. Foto: Tsion Bruk / NRK

Under ramadan samles folk i menigheten hver kveld for å be og bryte fasten.

Frem til nå har den menigheten man tilhører vært avgjørende for når bønnetiden er. Men nå er det lansert en felles kalender. Den skal gjøre det mulig for muslimer i samme område å be samtidig.

Samles etter to år

De siste to årene har det ikke vært mulig å samles på grunn av koronapandemien.

For muslimene har det betydd at de ikke kunne feire ramadan i fellesskap.

Nå gjør Bergen moské seg klar til å ta imot mellom 150 og 200 personer daglig.

Hver kveld skal bønnerommet fylles opp av mennesker fra ulike kulturer. Foto: Tsion Bruk / NRK

Mennesker fra over 50 ulike nasjonaliteter skal samles daglig for å bryte fasten og spise middag sammen.

Det kan fort bli store summer hvis moskéen skal stå for utgiftene.

– Heldigvis er det mange som hvert år tar initiativ og bidrar med mat, sier Ahmed.

Ramadan avsluttes søndag 1. mai med festen id al-fitr.