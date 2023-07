Folland tilbake som hovudtrenar

Knut Erik Folland er tilbake som hovudtrenar for Førde fotball, etter at Terje Rognsø i helga trekte seg som trenar. Folland har i mange år spelt for Førde, og han var også hovudtrenar i klubben i perioden 2007 til 2014. Han har også assistert Rognsø den siste sesongen. Folland seier til nettstaden Førdepatrioten at trenarjobben er mellombels og at han har som mål å få nokre av dei unge og talentfulle trenarane i klubben til å ta over.