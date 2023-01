Folkemøte om vindkraft vart til atomkraft-ja

Tore Kanstad, styremedlem i Klimavenner for Kjernekraft

– Folkemøtet viser at mange i Høyanger er positive til moderne kjernekraft. Det er faktisk noko vi ser i fleire industrisamfunn, og kanskje er det fordi dei ser verdien av stabil kraft, og fordi kjernekraftverk krev så lite naturareal i forhold til alternativet? I tillegg til å levere straum døgnet rundt kan kjernekraft forsyne den lokale industrien med varme så her kan ein gi hjørnesteinsbedriftene gode vilkår. Elles er det merkeleg at vinddirektøren stemde i mot kjernekraftforslaget ettersom vindkrafta treng kjernekraft. Med kjernekraft som grunnlast vil vi kunne frigjere meir vasskraft som kan tette hola når vindkrafta ikkje blæs.

Jonny Hesthammer, leiar i Norsk kjernekraft

– Det er fullt forståeleg at spørsmål om naturinngrep i vakker natur set sterke kjensler i sving. Moderne små, modulære kjernekraftverk (SMR) kan bidra til å redusere behovet for naturinngrep og samtidig sikre pålitelege straumleveransar. Det er derfor ikkje overraskande at innbyggjarane i Høyanger ønskjer å vite meir om dette før det blir teke endelege avgjerder som påverkar framtida til regionen. Norsk Kjernekraft bidreg gjerne med kunnskap i ei utgreiing om kjernekraft kan bidra til å løyse kraftutfordringane regionen står overfor. Det er no viktigare enn nokosinne at avgjerder blir tekne med basis i fakta og ikkje kjensler. Heldigvis ser vi at kjernekraft blir diskutert i positive ordelag i fleire nye utgreiingar.

Nils Morten Huseby, direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE), som tidlegare dreiv atomreaktoren i Halden

– Det er positivt at debatten om kjernekraft no skjer i Noreg. Frå vår side ønskjer vi ikkje å påverke avgjerdsprosessar, men bidra med kunnskap og forsking for å gi grunnlag for god, fagleg forankring når alternativ skal vurderast og avgjerder blir tekne.

Verda samla sett må ha kjernekraft for å løyse klimautfordringane, og IFE har gjennom mange tiår gjennom forskinga og kompetansen sin vore ein viktig bidragsytar til auka tryggleik til auka tryggleik i atomreaktorar over heile verda.

Avanserte SMR-reaktorar kan spele saman med fornybar energi og produsere straum når vinden ikkje blæs eller sola ikkje skin. Men sjølv om teknologien utviklar seg svært raskt vil ikkje kjernekraftverk basert på SMR-teknologi er venta å vere tilgjengelege før på 2030-talet. For at dette skal vere aktuelt i Noreg må ein i tillegg også løyse sentrale utfordringar knytt til avfall og dessutan byggje opp mykje meir kompetanse både hos operatørar og styresmakter.

Hroar Holm Carlsen, Høyanger Høgre

– Eg er ikkje samd i dei to utsegnene som vart vedtekne under folkemøtet. Kjernekraft er interessant, og personleg reknar eg det som ei god og miljøvennleg energikjelde. Tyskland avgjerda si om avvikling av kjernekraft er ei feilavgjerd som sterkt har medverka til energikrisa i Europa, i tillegg til krigen i Ukraina. Då er eg meir usikker på om kjernekraft er rett i Noreg, og eg tenkjer at i så fall bør slike anlegg liggje på søraust-landet for å sikre kraft der i staden for at endå meir kraft skal sendast i høgspentlinjer over lange avstandar.