Folkemøte mot gondolplaner til Jostedalsbreen

Det ble holdt et folkemøte på Skei i Jølster tidligere i dag.

Det var Forum for Natur og Friluftsliv og interessegruppa for Gondolfri Jostedalsbre som inviterte til arrangementet.

NRK har tidligere omtalt striden rundt gondolplanene.

Ifølge Firda, måtte møtet flyttes etter arrangørene mottok et advokatbrev. Planen var at møtet skulle holdes i Lundebotnen i Jølster, men planene ble endret i siste liten.

Brevet viste angivelig til paragraf 10 friluftsloven. Den slår fast at organisert aktivitet på et område med allemannsrett, kan kreve samtykke fra grunneier dersom det er nevneverdig skade for naturen.

Eventyrer og ekspedisjonsfører Stein P. Aasheim, legger ikke skjul på hva han mener om planene.

– Jeg reagerer på at fjellene og naturen ikke har noen verdi før man såkalt har «tilrettelagt», for ellers ligger fjellet der brakk. Det er samme holdning som ligger til grunn for gondolen, sier Aasheim.

Steinar Dvergsdal er en av aksjonærene i gondolprosjektet. Han var ikke imponert over det han hørte på møtet.

– Det er område som er gjennomhullet av krafttunnelleer og kraftdammer, og som nettopp er i grensen til nasjonalparken. Så det er ikke et urørt område slik som det blir fremstilt, sier Dvergsland.