Folk strøymde til fagforbunda under streiken

På torsdag blei LO og NHO til slutt einige om ein lønnsvekst på 5,2 prosent, etter fire dagar med streik.

Medan leiarane satt i forhandlingar, såg fagforbunda i LO ein stor auke i nye medlemmar.

– Tillitsvalde rundt om i bedrifter har gjort ein kjempejobb. Folk har sett kor viktig det er å organisere seg. No blir det vår jobb å behalde dei.

Det seier Christopher Beckham, forbundsleiar i Handel og Kontor.

Gjennom streiken har dei fått 820 nye medlemmar, som er den beste veka dei har hatt så langt i år.

Dei trur streiken er hovudårsaka.

Christopher Beckham i Handel og Kontor ser for første gong i ei dagleg dobling i over ei veke i antal innmeldingar. Foto: Ilja C. Hendel / © Ilja C. Hendel

Dei er eit av mange fagforbund som har sett ein klar auke i medlemstal gjennom streiken.

Også Fellesforbundet, Fagforbundet, Industri Energi, Forbundet for leiing og teknikk og EL- og IT-forbundet melder om den beste veka så langt i år.

Fleire av dei har hatt ei dobling i innmeldingar i streikeveka.

Folk vil vere med på kampen

Fellesforbundet har auka med om lag 1300 medlemmar gjennom streiken. No har dei over 166.500 medlemmar, som er rekord i nyare tid.

Nestleiar Kine Asper Vistnes seier at streik generelt fører til vekst i fagforbunda, men meiner det har vore ekstra spesielt i år.

– Folk er metta på reallønnsnedgang gang på gang, høge prisar og høg rente. Dei har ikkje sett vekst i lønna, samstundes som leiarlønningane har galoppert.

Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet trur folk vil vere med i lønnskampen. Foto: Privat

Vistnes trur at folk ser at det LO gjer, er rettferdig, og vil vere med på kampen.

– No skal vi sørge for at dei nye medlemmane blir tatt godt vare på. Styrken ligg ute blant medlemmane. Det er dei som gir oss grunnlaget for å trykke til når det trengst.

Frode Alfheim i Industri Energi seier at dei brukar å sjå ein auke i innmeldingar særleg etter bedriftsbesøk, under streikar og når tariffoppgjer nærmar seg.

Fleire medlemmar gir meir slagkraft

Alfheim meiner at årets mellomoppgjer viste slagkrafta i LO-fellesskapet.

– Vi kan snart feire éin million medlemmar i LO. Fleire medlemmar vil gi oss enda meir slagkraft i forhandlingar, seier han.

Samla kan LO totalt vise til den største veksten så langt i år. Det har vore ei dobling i innmeldingar den siste veka. Frå om lag 350 til 750 dagleg.