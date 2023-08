Folk flytter stein frå vegen utan å melde frå

1700 skredpunkt langs riks- og fylkesvegane gjer at det kvar dag deiser stein ned på norske vegar.

Nokre av steinane er små, medan andre er store. Men ikkje alle vert rapportert til Statens vegvesen.

– Det har vel hendt at eg ikkje har ringt når det er stein i vegbana. Då måtte eg ha ringt veldig ofte, seier Venke Nordeide frå Kvammen i Vestland.

Store steinar i vegen rapporterer ho inn.

Men er dei mindre, så hender det at ho tek saka i eigne hender, og lar det vere med det.

Om nokre år vert den rasutsette vegen som Venke Nordeide køyrer sikra med tunnel. Foto: Roy Raasholm Fauske / NRK

Geir Ove Engebø, som er teknisk byggeleiar i Statens vegvesen, ser stadig at folk sparkar vekk stein i staden for å rapportere han inn.

Det liker han ikkje.

– Det kan kome eit nytt og større skred etter eit mindre skred. Så det er heilt avgjerande at vi får vite om det.

Vidare øydelegg bortkasta steinar for datainnsamlinga til Vegvesenet, som ikkje blir så komplett som han kunne vore.

Stein i vegbanen på Tromøy kirkevei. Foto: Elisabeth Grosvold Altenborg

Tek saka i eigne hender

– Om folk ser noko som har hamna i vegen, så må dei rapportere det inn med ein gong, seier Jenny Følling, som er leiar i Nasjonal rassikringsgruppe.

Ho forklarer at både store og små steinar må tele med om den gjeldande strekninga skal få den politiske prioriteringa ho «fortener».

Berre i Region Vest (Vestland og Rogaland) er det definert 775 skredpunkt langs riks- og fylkesvegar, ifølgje Statens vegvesen.

Engebø trur spesielt at det er dei lokalkjende som let vere å ringe inn til Vegtrafikksentralen når dei kjem over gjenstandar i vegen.

Statens vegvesen erfarer at folk let vere å rapportere inn stein i vegen. Her frå eit steinras over Vikafjellet, som av opplagte årsaker vart rapportert. Foto: Noralv Pedersen

– Folk vil ikkje mase

Venke Nordeide forklarer at det stort sett handlar om å kome seg frå A til B, og at det då er mest praktisk å kaste vekk små stein som ligg i vegen.

Ho legg til at folk kanskje kvir seg for å ringe for ofte og for småstein, fordi dette kan verke «masete».

«Då må ein jo nesten ringe kvar dag» sa ei veninne etter å ha køyrt ei strekning som ofte hadde stein i vegen.

Døme på stein i Storfjord som definitivt er meldt inn til Vegvesenet og Vegtrafikksentralen. Foto: Per Nyberg / Asplan Viak

Geir Ove Engebø i Statens vegvesen gjentek at dei vil vite om alle steinar – store som små – og at dette er naudsynt for å vite kva stadar som treng sikring og vidare oppfylging.

– Dersom vi ikkje får inn nok data, så kan det vere avgjerande for at vi ikkje vel å sikre området.

Ved hjelp av rapportering kan Statens vegvesen også søkje midlar til å utbetre plassen.

Om nokre år vert den rasutsette vegen som Venke Nordeide køyrer sikra med tunnel.

I mellomtida vonar ho at folk ringjer inn uansett kor lokalkjende dei er.

– Det skal jo ikkje så stor stein til før du får øydelagt bilen.

Anders Kjeldsen klarte så vidt å sleppe unna da ein svær stein brasa ned på E16 i Gudvangen. Du trenger javascript for å se video. Anders Kjeldsen klarte så vidt å sleppe unna da ein svær stein brasa ned på E16 i Gudvangen.

