Dramaet om hvor Bybanen til bydelen Åsane kan i dag bli avgjort på USF Verftet i Bergen.

Der møtes bystyret for et oppgjør. I mer enn ti år har politikere i Bergen kranglet om Bybanen skal gå over Bryggen eller i tunnel.

Det står mellom om Bybanen til Åsane skal gå over Bryggen eller i tunnel. Et av alternativene trenger 34 stemmer i bystyret.

Slik vil det se ut med og uten Bybane over Bryggen. Det vil gå lokalbusser, men ikke biltrafikk, over Bryggen dersom politikerne går for tunnel. Illustrasjon: Norconsult/Asplan Viak, september 2021

Byrådet (Ap, KrF, Venstre og MDG) med Roger Valhammer (Ap) i spissen mangler, med støtte fra Sosialistisk Venstreparti (SV), tre stemmer for å få gjennomslag for sitt forslag: Bybanen over Bryggen.

Vi sender bystyremøtet direkte og holder deg oppdatert på de viktigste hendelsene her:

Høyre, Rødt og Senterpartiet håper på å få flertall for en tunnelløsning sammen med Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, Fremskrittspartiet og de uavhengige representantene.

Tunnelløsningen deres er en annen enn hva fagetaten i kommunen har anbefalt, og har inngang en annen plass i Bergen sentrum (ved Peter Motzfeldts gate).

DEMONSTRANTER: I forkant av dagens bystyremøte har demonstranter møtt opp for å markere sitt syn på saken. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Jokere med et tredje forslag

Saken har tre viktige jokere som potensielt kan vippe hele saken.

Det er knyttet særlig spenning til hvilket forslag Stig Torgersen (Sp), Steinulf Tungesvik (Sp) og Per Jørgensen (uavhengig) vil gå for.

TRENGER STEMMER: Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke (MDG) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap), mener den beste løsningen er å legge Bybanen til Åsane over bryggen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tirsdag ville ingen av disse avsløre overfor NRK hvilket forslag de ønsker å støtte, men Tungesvik og Torgersen uttaler til BT i dag at de ønsker en tredje løsning:

Ny utredning av tunnelforslaget i Peter Motzfeldts gate, samtidig som arbeidet med Bryggen-alternativet fortsetter. Dette betyr i realiteten at avgjørelsen blir utsatt.

Likevel er det i forkant av møtet usikkert hva disse to representantene stemmer dersom de ikke får flertall for dette tredje forslaget.

Behandlingen av bybanesaken starter i 14-tiden.