Fredag varslet byrådet i Bergen at de utvider de strenge tiltakene i byen med to nye uker, frem til og med 6. desember.

Samtidig har byrådet åpnet for at enkelte tiltak kan bli sluppet opp. Derfor var det knyttet stor spenning til dagens pressekonferanse med Bergen kommune.

Her kunne byrådet komme med en liten gladnyhet.

For 26 nye smittede det siste døgnet gjør nemlig hverdagen for bergenserne litt lettere fremover.

– Når vi inkluderer siste dagers tall har vi gått fra en utflating i smittetallene, til en nedadgående trend, slår byrådsleder Roger Valhammer fast.

26 nye smittede er det laveste tallet siden 26. oktober. Mandag forrige uke var tallet på 93 nye smittede.

– Vi er virkelig på rett vei slik det ser ut nå. Selv om det er lov å være optimistisk er vi ikke i mål ennå, sier Valhammer i dag.

Omdiskuterte tiltak

Tiltakene i Bergen har skapt mye diskusjon, der spesielt fempersonersregelen har blitt kritisert. Regelen tilsa før at ingen kunne være samlet mer enn fem personer i private hjem.

Større husstander hadde ikke lov å ha besøk, noe som har skapt stor debatt og høstet mye kritikk. Større familier kunne nemlig ikke ha noen på besøk, og spesielt slo det hardt ut for familier med eldre barn.

Endringen i tallene gjør at Bergen nå slipper noe oppe på tallene.

Nå gjøres det et unntak i reglene slik:

Nå kan husstander på minst fire personer ha opp til to personer fra utenfor husstanden på besøk.

– Byrådet har stor forståelse for at regelen har vært vanskelig for flere familier. Det er spesielt større familier som har behov for avlastning eller som av andre grunner har behov for besøk. Vi mener det er riktig å legge inn et oppmykende unntak, så alle familier, uavhengig av størrelse, kan ha litt besøk.

Samtidig er det en rekke andre tiltak som ikke slippes opp, blant annet dem som rammer utebransjen og kulturliv.

Vil skåne desember

Selv om det går rett vei, vil kommunen likevel ikke slippe mer opp på reglene. Slik begrunner kommunen det:

– Slipper vi opp for tidlig må vi gjeninnføre tiltakene ut desember. Gir vi tiltakene lengre tid å virke vil vi forhåpentligvis ha et godt grunnlag for å gjøre justeringer og oppmykinger i neste omgang, sier Valhammer.

Men nytt er det at tiltakene skal vurderes fortløpende. Om én uke vil nye oppmykinger vurderes.

– På nåværende tidspunkt gjør vi ingen endringer for serveringssteder, teater, treningssentre og så videre. Vi må ha redusert mobilitet i samfunnet og minimere risiko for smittespredning til vi er på et lavere nivå enn i dag.

Optimistisk

Helsebyråd Beate Husa er glad for de nye tallene.

– Jeg er mer optimistisk nå enn jeg var før helgen. Vi vil se variasjoner i tallene fra dag til dag, men det virker som om de inngripende tiltakene som er innført har hatt ønsket effekt på å bremse videre smittespredning, sier Husa.

Husa roser bergenserne sin innsats den siste tiden.

– Det gjøres en fantastisk innsats nå og jeg tror vi får betalt for det om vi holder ut en stund til.

Helsebyråden har en oppfordring.

– Vær rause med hverandre, ta en ekstra telefon til noen du tror kan trenge det, og la oss hjelpe hverandre til å finne lyspunkter i hverdagen, seier hun.