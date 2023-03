Flytilbudet på Stord reddet

Trafikken på Stord lufthamn Sørstokken blir nå en del av den statlige ordningen for kjøp av flyruter. Regjeringen presenterte nyheten på en pressekonferanse på Gardermoen i formiddag. Flyplassen på Stord blir med dette den første ikke-statlige flyplassen, som kommer inn under ordningen. Fra april neste år blir det to daglige avganger til Oslo seks dager i uken.