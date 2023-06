– Det hadde heilt klart vore kjekkare med passasjerar.

Terje Aleksandersen svingar filla over golvet i terminalbygget på Stord lufthamn Sørstokken.

Det vert skinande reint.

– Men det er jo ikkje dette me er her for. Sjølv om passasjerane sikkert vert glade for å møta reine og fine golv når dei er tilbake.

På flyplassen på øya Stord i Vestland er det nemleg heilt stille om dagen.

Frå å ha hatt nesten 40.000 passasjerar i året før pandemien, hovudsakleg på ruta mellom Oslo og Stord, har no flyselskapet DAT pakka saman.

Siste rutefly tok av frå flyplassen 31. mai i år.

Terje Aleksandersen har jobba på Stord lufthamn i 20 år. Han saknar passasjerar. Men først i april neste år kan det komma nokon. Foto: Olav Røli / NRK

Skal få fly april neste år

No er det berre fuglane som flyg i lufta ved flyplassen. Dei 1460 metrane med rullebane ligg nærmast ubrukt.

I terminalbygget er møbler flytta for å gje plass til reingjering av gulv.

– Det var ikkje økonomi i å halda oppe rutetilbodet, seier administrerande direktør i DAT, Jesper Rungholm til NRK.

Dei om lag 20 tilsette ved flyplassen prøver likevel å halda seg i sving, og motet oppe.

Utan noko støtte kan dei berre leggja ned Terje Aleksandersen, flyplasstilsett

For 1. april neste år ventar nemleg ei stor gulrot. Då skal ruta Oslo-Stord inn på den statlege flykjøpsordninga som går under namnet FOT-ruter.

Då vil det yra med liv i terminalbygget og på rullebanen.

31. mai 2023 var siste ordinære ruteflyging for flyselskapet DAT frå Stord til Oslo. Det var ikkje økonomi i ruta, seier sjefen i selskapet. Foto: Olav Røli / NRK

I anbodspapira heiter det at det skal vera minst to daglege avgangar mellom Oslo og Stord måndag til fredag.

I helgane skal det vera to avgangar kvar veg, samla.

Fryktar permitteringar

Men kva som skjer fram til den datoen veit ingen.

– Situasjonen er surrealistisk, seier Magnhild Agdestein, kvalitetssjef på flyplassen.

Magnhild Agdestein meiner situasjonen på flyplassen er surrealistisk. Ho meiner regjeringa burde ha sytt for eit tilbod. Foto: Olav Røli / NRK

– Det einaste handfaste me har er april neste år. Eg skal ikkje meina noko om kven som sa kva. Men ein burde i alle fall ha sytt for at ein hadde halde oppe eit tilbod fram til april neste år, seier ho, med klar adresse til politikarane.

– Utan noko støtte kan dei berre leggja ned heile greiene, for å seia det rett ut. Då må du i så fall permittera alle, seier Aleksandersen.

Flystripa på Stord lufthamn Sørstokken er om lag 1460 meter lang. No ligg ho der nesten ubrukt. Foto: Olav Røli / NRK

Samferdsledepartementet: Eigarane sitt ansvar

Men svaret frå Samferdsledepartementet er krystallklart. Dei har ikkje funne midlar til å ha flytrafikk fram til april neste år.

Eventuell offentleg finansiering må fylkeskommunen og kommunen, som eig flyplassen, sjølv ta stilling til.

Det kan gå ei stund til det kjem passasjerar som skal gjennom sikkerheitskontrollen. Foto: Olav Røli / NRK

Og om staten skulle ha kjøpt flyruter fram til april neste år hadde det kravd ein anbodsprosess, på europeisk nivå.

– Det ville ha teke tid, uttalar statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) meiner dette er dårleg distriktspolitikk av staten. I Høgre sitt alternative budsjett la dei inn pengar til drift fram til april neste år.

Medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Liv Kari Eskeland (H) meiner det er dårleg distriktspolitikk av regjeringa å ikkje halda liv i flyplassen til april neste år. Foto: Olav Røli / NRK

– Å sjå flyplassen slik er veldig trasig. Det burde heilt klart ha vore kontinuerleg drift til dei nye rutene kom i drift, seier ho.

Tidlegare har både Stord kommune og Vestland fylkeskommune løyvd pengar for å halda oppe rutetrafikken. No ber flyplassen fylkeskommunen om nye millionar, frå 3 til 5 millionar.

Støtta skal opp som referatsak i fylkesutvalet i dag, torsdag. Saka er enno ikkje behandla av administrasjonen.

– Fylkeskommunen og kommunen har teke sin skjerv. Dette er eit statleg ansvar, meiner Eskeland.

31. mai 2023 var siste ordinære ruteflyging for flyselskapet DAT frå Stord til Oslo. Det var ikkje økonomi i ruta, seier sjefen i selskapet. Foto: Olav Røli / NRK

Jobbar med maskinar

Ute ved ein hangar held Jørgen Myklebust og Jan Henrik Kyvik på med eit brøyteskjer som ikkje vil opp. Hydraulikken sviktar på den eine sylinderen.

Dette er oppgåver dei elles ville ha gjort. Men hadde flyplassen hatt fly måtte dei også ha drive med både beredskap og handtering av bagasje.

– Det er mykje som må gjerast likevel. På ein liten flyplass har me gjerne dei same oppgåvene som 10 tilsette på ein stor flyplass, seier Myklebust.

Heldigvis er det godt over 20 grader i lufta, og lenge til vinteren.

– Ein vert jo nesten van med alle skriveria. Det er jo stort sett motvind alt som gjeld flyplassen, seier han.

Likevel, utan fly er frykta for permitteringar til stades.

Jørgen Myklebust og Jan Henrik Kyvik held på med vedlikehald på eit brøyteskjer. Dei får neppe bruk for det på ei stund. Foto: Olav Røli / NRK

Styreleiar: Er optimist

Styreleiar Dag Jarle Aksnes seier det er avgrensa kor lenge dei kan ha folk på jobb utan fly.

– Då må me trappa ned til eit minimum, seier han.

Og om folk vert permitterte og sluttar, vil dei få problem neste år.

– Ein flyplass er avhengige av nøkkelpersonar med riktig kompetanse. Difor må me syta for at dei er på plass til april neste år, seier han.

Likevel, han er optimist.

– Me gler oss veldig til rutetilbodet neste år. Så får me heller leva med litt humpar fram til då, seier han.