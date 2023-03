Flyktet fra krig for ett år siden – nå starter hun opp igjen bedriften sin i Norge

– I Ukraina er det lett å starte bedrift, for der forstår jeg alt. Det er mitt hjem med mitt språk og min kultur, sier Alona Siemienkova i Bergen.

I mange år drev 32-åringen sitt eget firma i hjemlandet.

Av ingredienser som kokos, kakao, pistasjnøtter og dadler laget hun sunt godteri. Dette solgte hun til kafeer, treningssentre og andre virksomheter.

For snart ett år siden tvang krigen i Ukraina henne til å flykte til Norge.

Men å drive bedrift i Norge viste seg å være veldig annerledes enn i hjemlandet.

Det siste året har det nesten ikke vært mulig for henne å selge varene hun lager.

– Jeg har ikke visst hvordan man starter bedrift her. Kulturen er veldig annerledes og språket er veldig annerledes.

Alona ønsker å produsere langt mer og selge godteriet sitt en rekke steder, bl.a. på treningssentre. Foto: Alona Siemienkova

– Mange erfarne på kurset

Gjennom et nytt gründerkurs for innvandrere i Bergen, fikk hun informasjonen hun trengte for å komme i gang med bedriften sin i et nytt land.

Programmet, kalt KIME, er startet av Miks ressurssenter, som jobber med integrering. Målet er at innvandrere skal lære det viktigste man trenger å vite for å starte en bedrift i Norge.

Siemienkova er en av mange ukrainske flyktninger som har søkt beskyttelse i Norge siden krigen startet. På kurset er hun en av flere ukrainere.

– Mange som kommer hit har erfaring med å drive bedrift i sitt eget hjemland, sier Bakken.

Håper å tilby til Nav i hele Norge

Nå håper Miks på støtte for å drive kursene i resten av landet.

– Etter hvert er planen at dette skal tilbys til Nav og introduksjonssentre. I tillegg til digitalt, sier Anita Bakken, leder for gründerprogrammet.

I tildelingsbrevet til Nav for 2023 ber regjeringen om at Nav bidrar aktivt til at mennesker som har flyktet fra Ukraina, inkluderes i arbeidslivet.

Ifølge Nav var det i januar i år 1.844 ukrainske flyktninger med et arbeidsforhold i Norge.

Totalt var 6371 ukrainere registrert som lønnsmottakere i Norge i januar, viser tall fra SSB. Disse tallene inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende.

Siemienkova har nå fått tilgang på et eget kjøkken slik at hun slipper å lage godteriet hjemme, slik hun gjør her. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Arbeidsministeren: – Inspirerende

Tidligere i år fikk Siemienkova og de andre deltakerne besøk av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Ministeren var veldig imponert over arbeidet.

– Jeg har møtt mennesker som brenner for å starte sin egen bedrift, og de har mange spennende produkter som de ønsker å lansere og selge.

Snakket med arbeidsministeren: Siemienkova fikk snakket med arbeidsministeren. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Persen beskriver besøket som inspirerende. Hun legger til at det fremdeles skal være slik at de fleste som jobber i Norge enten er ansatte i en bedrift eller en offentlig virksomhet.

– Men skal vi fortsette å utvikle Norge, er vi avhengig av at mange ønsker å starte sin egen bedrift. Kanskje blir det også arbeidsplasser for arbeidstakere av disse bedriftene, sier Persen.

Siemienkova ser nå frem til å få bedriften sin ordentlig i gang i Norge.

– Jeg vil selge produktene på kafeer, kontorer og treningssentre. Jeg håper jeg kan selge dette godteriet overalt.

Ministeren positiv til kurset: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) besøkte kurset og lot seg imponere. Foto: Eivind Fondenes / NRK