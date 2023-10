Måndag morgon hadde dei chartra eit fly frå Ben Gurion flyplass i Tel Aviv. Då kvelden kom, var det kansellert. Dei var igjen faste på ubestemt tid.

Tidlegare tysdag gjekk alle om bord i eit Smartwings-fly på Ramon flyplass i Eilat, etter ein fire timar lang køyretur gjennom ørkenen.

Flyet landa på Oslo lufthavn klokka 23.18 tysdag, ifølge Flightradar24.

Bjarte Ystebø har fått ansvaret med å fungera som reiseleiar for 190 nordmenn i Israel. Han meiner draghjelpa frå norske styresmakter har vore dårleg. Du trenger javascript for å se video. Bjarte Ystebø har fått ansvaret med å fungera som reiseleiar for 190 nordmenn i Israel. Han meiner draghjelpa frå norske styresmakter har vore dårleg.

– Folk kjem her, smiler og ler, og er så lukkelege over at dei kjem seg ut av dette farlege området, sa reiseleiaren deira, tidlegare KrF-politikar Bjarte Ystebø, til NRK tidlegare i dag.

– Vi er veldig takksame for at vi er så privilegerte at vi er her no, og at vi er i Oslo om fem og ein halv time.

Israel har no kontroll over grensa mot Gazastripa, og skal ha gjennomført åtak mot 200 mål i Gaza natt til tysdag. Situasjonen er framleis uoversiktleg og svært spent.

Her går delar av reisefølget til Ystebø om bord i flyet på Ramon flyplass i Eilat. Foto: Bjarte Ystebø / Privat

Skal framleis vere fleire hundre att

Før avgangane tysdag kveld, var 600 nordmenn framleis i Israel og Gaza, melder UD.

Ein av dei er Miriam Benaim, som held til i faren si leilegheit i Tel Aviv, der ho tysdag fortel at ho har måtta gå ned i bomberommet fleire gongar grunna missilangrep.

Benaim skulle reise heim til Noreg på søndag, men utsette det fordi ho ikkje følte det var trygt, seier ho til NRK.

– Eg har endra flyginga til først søndag, men så får vi nyheiter om at det mest sannsynleg blir verre her. Så eg må prøve å kome meg heim.

Mange flygingar i Israel blei kansellerte i løpet av måndagen. Foto: privat

– Før torsdag var det heilt fullt. Eg får berre håpe på at det går fint å kome seg til flyplassen, og at det ikkje blir verre innan då.

Frp-leiar Sylvi Listhaug krev at nordmennene som sit faste må få meir hjelp til å kome seg heim.

– Så langt vi veit, er det berre private initiativ som har hjelpt nordmenn så langt, medan til dømes Polen og Ungarn har sendt fly for å hente sine innbyggarar, seier ho til NTB.

Listhaug meiner både innleige av sivile fly og bruk av militære transportfly burde vore til vurdering.

UD: – Jobbar døgnet rundt

Statssekretær i Utanriksdepartementet, Andreas Kravik (Ap), sa til NRK kort tid etter klokka 15 at dei hadde kontakt med alle nordmennene som sat fast i regionen.

– Det er 500, omtrent, i Israel. Det er iallfall dei som har registrert seg. Så har vi kring 100 i palestinske område. Det er noko vi tek på største alvor.

Dette talet er no lågare etter fleire flygingar tysdag kveld. Men det finst framleis nordmenn på bakken i Israel og Gaza.

– Vi jobbar rundt døgnet for å få gitt bistand til dei for å kome seg ut. Vi har sett krisestab i UD. Vi har dedikert ressursar både her i Oslo men også i regionen for å gi praktiske og nyttige råd.

Kravik fortel at UD veit om minst 600 nordmenn som framleis er i Israel og Gaza. Foto: NRK

Norske styresmakter oppmodar reisande om å ta kontakt med reisebyrået og forsikringsbyrået sitt, og til å følgja råd frå lokale styresmakter.

Framleis seier Kravik at dei ikkje utelukkar nokre metodar for å få nordmenn heim frå området, i tilfelle der kommersielle fly ikkje går.

– Det er heilt klart at alle som er i regionen no må følge med sjølve og ta ansvar for eigen tryggleik.

– Så assisterer vi på alle moglege måtar basert på dei analysane som vi gjer, og basert på det inntaket vi har i regionen.

Fleire nordmenn som har vore i Israel den siste tida fekk tysdag følgande melding frå UD:

U Utanriksdepartementet: Dersom du fortsatt er i Israel og har behov for bistand, ber vi deg sende oss følgande informasjon så raskt som mogleg på e-post til 247@mfa.no:



Kvar i Israel er du? Kva er ditt passnummer? Dersom du reiser saman med familie/venner, så oppgi fødselsnummer og passnummer for alle i reisefølget.



Dersom du ikkje lenger er i Israel, ber vi deg slette di registrering på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Merkar ikkje noko til flyplass-angrep i Tel Aviv

Veronica Mjåtveit frå Nærbø i Rogaland var tidlegare i dag på flyplassen i Tel Aviv, Ben Gurion.

Hamas skreiv då på Telegram at dei bombar denne flyplassen med missil, noko Israel avkrefta. Mjåtveit fortalde at dei ikkje hadde merka noko slikt tysdag ettermiddag.

– Det er ikkje så kaotisk som vi trudde det skulle vere. Vi har ikkje høyrt nokre alarmar i dag, sa ho til NRK.

Mjåtveit seier det no «kjenst godt» å ha kome seg til Tyrkia saman med reisefølget sitt på sju personar.

Her sit Mjåtveit i taxien på veg til flyplassen i Tel Aviv. Foto: Privat

– Vi hadde trudd at UD skulle seie noko eller hente oss ut. Vi har treft mange folk der nede ifrå andre land, og alle får hjelp av landet sitt til å kome seg heim.

– Vi føler at det ikkje har vore noko svar å få. Dei har ikkje visst noko. Det er veldig lett å seie at dei gjer det dei kan, men dei gjer ingenting.

Det er «all grunn til å ha stor medkjensle» for dei som er att i Israel no, seier Kravik, men er ikkje einig i at dei ikkje har kome med informasjon til norske reisande.

– Vi gir fortløpande råd til alle som tek kontakt med oss. Det er ekstremt viktig at alle som er i Israel og regionen registrerer seg på reiseregistrering.no eller appen Reiseklar.

– Alle som gjer det og tek kontakt med oss, vil få fortløpande svar.

– Godt å plante beina på norsk jord

Morten Samuelsen var reiseleiar for ei gruppe med 19 nordmenn i regi av Plussreiser i Ålesund. Reisebyrået skaffa dei billettar tilbake til Noreg via Istanbul søndag.

– Det var utruleg godt å plante beina på norsk jord. Tankane no går til dei som er igjen og dei som må leva opp i alt dette.

Noregs største reisearrangør for turar til Israel, Plussreiser i Ålesund, har tysdag fått ut to grupper med reisande.

Morten Samuelsen reiste med Plussreiser til Israel, og kom seg trygt heim til Noreg søndag. – Folk klappa då me landa. Foto: Privat

Dei har kome til Tyrkia fordelt på to flyselskap som framleis trafikkerer flyplassar i Israel.

– Det er få plassar igjen på flya, men vi har god kontakt med dei. Vi ventar at dei er tilbake i Noreg i 18-tida, seier dagleg leiar i Plussreiser, Aud Kindervåg Halsne.

Dermed har selskapet fått ut 63 av til saman 113 turistar. No er målet å hjelpe resten trygt ut av landet.