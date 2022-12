Fly har tatt av frå Flesland

På Bergen lufthamn Flesland har fly byrja å ta av frå rullebana igjen. Her har det vore stengt nesten heile morgonen grunna det kraftige snøfallet og brøytemannskap har jobba på spreng for å opne rullebana. Passasjerar har fått info om at rullebana kan bli stengd på kort varsel igjen, fordi det framleis snør tett.