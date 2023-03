Fløyfjelltunnelen stengt etter ulykke

Det har skjedd en trafikkulykke utenfor Fløyfjellrunnelen i sørgående retning, på siden mot Åsane. Det melder Vest politidistrikt. Både Eidsvågtunnelen og Fløyfjelltunnelen er stengt i sørgående retning som følge av ulykken.

– Det viser seg at det ikke har vært noen ulykke, men at en person hadde falt i veibanen etter at han forsøkte å krysse veien. Begge tunnelene er nå åpnet, skriver Vest politidistrikt klokken 07.57.

Begge tunnelene er nå åpnet igjen for trafikk.