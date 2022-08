Flotunnelen i Stryn stengt

110 Vest melder at Flotunnelen på fylkesveg 5722 i Stryn er stengt. Årsaka til stenginga er at det skal vere høge gassverdiar i tunnelen. Vegtrafikksentralen overvakar dette i dei fleste tunnelar og melder frå til brannvesen om gassverdiane stig. Brannvesen køyrer no ut til tunnelen for å sjekke om det kan vere brann som er årsaka til dei høge gassverdiane.