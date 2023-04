Florø-kaptein blir heidra

Kaptein Tor-Gisle Bjerknes frå Florø og mannskapet på Oddfjell-skipet «Bow Summer» vert heidra etter at dei berga sju migrantar i Yukatan-kanalen mellom Mexico og Cuba. Bjerknes fortel til BA at dei sju på flåten hadde vore fleire dagar til sjøs i mykje regn og uroleg vêr. No har mannskapet på bergensskipet fått eit amerikansk utmerking som vert delt ut til dei som har gjort noko ekstraordinært til sjøs og hjelper kystvakta med å gjere deira arbeid.