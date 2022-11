Flora vidaregåande skule lyser ut jobbar i Malawi

Flora vidaregåande skule deltek i fleire entreprenørskapsprosjekt i Nkhotakota District i Malawi. No har dei ledige stillingar som forretningsutviklar i eit solenergiselskap og rådgjevar som skal vidareutvikle eit karrieresenter for ungdom. Rektor Knut Christian Clausen fortel på fylkeskommunen si heimeside at Flora vgs. har samarbeidd med Youth Code i Malawi i ti år. Dei har god erfaring med å sende arbeidstakarar til og ta imot arbeidstakarar frå Malawi.