Fløibanen har tekniske problemer

Klokken 15.00 oppsto problemer for Fløibanen og det er nå stans i driften.

Køene begynner å hope seg opp på stasjonene, melder NRKs reporter på stedet.

– Det skyldes en teknisk svikt, men personell er på vei for å rette opp i denne. Vognene står på endestasjonene, men ingen personer er om bord, sier administrerende direktør for Fløibanen AS, Anita Nybø til NRK.

Klokken 15.29 opplyser Nybø om at driften igjen går som normalt og feilen er rettet opp i.