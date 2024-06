Flo etter sigeren: – Alle kan slå alle

Sogndal-trenar Tore-André Flo var letta etter dagens siger mot Lyn på Bislett stadion. – Det er ein vanskeleg bortebane. Det er ikkje alle som klarar å koma derifrå med tre poeng. Eg er kjempenøgd med tre poeng i dag, seier stryningen.

Neste runde tek laget imot Kongsvinger på heimebane. Serieleiaren gjekk sundag på eit overraskande 0–5-tap mot Åsane, som kjempar i botn av divisjonen.

– Me ser på resultata i denne divisjonen at alle slår alle. Det gjeld å få med seg alle dei poenga ein kan. Eg vil tru det er eit revansjelystent Kongsvinger me får besøk av i neste runde.