Flesland stengte etter brann

Torsdag ble det meldt om røykutvikling i et verksted på helikopterminalen på Flesland. Helikopterterminalen og luftfart ble stengt, og rundt 100 personer ble evakuert. Situasjonen kom raskt under kontroll, lufthavnen åpnet etter kort tid, opplyser Helge Eidsnes, lufthavnsjef på Flesland, til NRK. Ifølge 110 Vest var det et mindre branntilløp.