Med knapt flertall har bystyret i Bergen bestemt at bybanen til Åsane skal gå bak Bryggen i tunnel.

34 stemmer for tunnel mot 33 stemmer for trasé over Bryggen. Det ble klart like før 17.30 onsdag kveld.

Det betyr at bystyret nå har bestilt en ny utredning av tunnel, denne gangen med inngang en ny plass (Peter Motzfeldts gate).

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål før voteringen. Dermed er det klart at enda et byråd i Bergen faller etter det politiske dramaet rundt bybanetraseen til Åsane.

– Jeg er skuffet over bystyret, og konsekvensene for Bergen, sier Valhammer til NRK like etter avgangen.

Alvorlig situasjon

Byrådet blir sittende som et forretningsministerium til et nytt byråd blir valgt.

– Dette er en alvorlig politisk situasjon for byen vår, sa ordfører Rune Bakervik (Ap) umiddelbart etter at det ble kjent.

SVs gruppeleder Mikkel Grüner støtter Valhammers beslutning og retter en pekefinger mot Rødt:



– Dette står på Rødt. Rødt må bestemme seg om de tilhører venstresiden eller om de vil sette inn et Høyre-byråd.

Her blir det flertall for at Bybanen i Bergen skal bygges i tunnel, og at Bryggen-alternativet droppes. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Tre jokere avgjorde saken

Før det pågående bystyremøtet i Bergen, var det knyttet stor spenning til hvordan tre representanter ville stemme i saken om bybanen til Åsane.

De tre: Senterpartiets Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen og uavhengig medlem Per Jørgensen har blitt omtalt som jokere i saken og kunne vippe flertallet til begge sider.

Byrådet med SV, var i mindretall og trengte samtlige for å sikre Bybane over Bryggen.

Men så avslørte Jørgensen at han ville stemme for Høyres forslag om ny tunnelutredning – fra talerstolen.

– Jeg har vært en ufrivillig fremstilt joker i dette, fordi jeg ikke har villet dele mitt syn til pressen eller partikolleger. Jeg ville samle inn mest mulig bakgrunnsinformasjon og ikke minst, snakke med dem som har stemt på meg, sa han til NRK før voteringen.

Vi sender bystyremøtet direkte og holder deg oppdatert på de viktigste hendelsene her:

JOKER: Per Jørgensen (uavhengig) i samtale med en annen joker, Sveinung Tungesvik (Sp) før Jørgensen avslørte for bystyret at han vil stemme for tunnelalternativet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bybanen langs verdensarven Bryggen i Bergen? Eller i tunnel? Nå skal politikerne bestemme seg.

Jokere med en tredje løsning

Det var også knyttet spenning til Senterpartiets Steinulf Tungesvik og Stig Torgersen, som i tillegg til å være jokere – fremmet et nytt alternativt forslag onsdag morgen.

En hybridløsning: Fortsette å utrede tunnel, men samtidig bevare Bryggen vedtaket.

Under voteringen var det imidlertid bare forslagsstillerne selv som stemte for dette forslaget.

NERVEPIRRENDE: Stig Torgersen (Sp) var én av jokerne som kunne avgjøre bybane-saken. Foto: Leif Rune Løland / NRK

I mer enn ti år har politikere i Bergen kranglet om Bybanen skal gå over Bryggen eller i tunnel.

Det gjorde de også under dagens bystyremøte – og det blir til tide høy temperatur.

Jarle Brattasbe, SV, frykter at et tunnelalternativ kan føre til at det aldri kommer en bybane til Åsane.

– Dette må være Norgesrekord i beslutningsvegring, sier han fra talerstolen.

– Man kødder ikke med Bryggen i Bergen, sa Marte Monstad (Frp).

– Uforståelig og skuffende, var Grete Line Simonsen (V) sin karakteristikk av tunneltilhengernes argumentasjon.