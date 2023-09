Flere vestlendinger med i landslagstroppen

Leif Gunnar Smerud tok tirsdag ut sin første tropp som landslagstrener, etter at han tok over for Hege Riise.

Norge skal møte Østerrike 22. september og Portugal 26. september i nasjonsligaen.

Fra Vestland fylke er følgende spillere tatt ut: Maren Mjelde, Thea Bjelde, Amalie Eikeland, Vilde Bøe Risa og Lisa Naalsund.

Dette er hele troppen:

Keepere: Cecilie Fiskerstrand, Guro Pettersen, Aurora Mikalsen.

Forsvar: Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Harviken, Anja Sønstevold. Tuva Hansen, Guro Bergsvand.

Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Guro Reiten, Lisa Naalsund, Cesilie Andreassen, Frida Maanum.

Angrep: Karina Sævik, Sophie Roman Haug, Emilie Nautnes, Amalie Eikeland, Julie Blakstad, Elisabeth Terland og Caroline Graham Hansen.