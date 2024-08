Saken oppsummert Over 15 000 studenter står i boligkø. Samtidig velger stadig flere å leie ut til turister.

Utleier Erik Finn Johnsen i Bergen har firedoblet inntekten sin ved å leie ut til turister fremfor studenter.

De totale leieinntektene fra Airbnb i Bergen har økt med 171 prosent fra 2022 til 2024.

Det har vært en nedgang på 1,8 prosent i antall sekundærboliger fra 2019 til 2024.

Norsk studentorganisasjon og Huseiernes Landsforbund uttrykker bekymring for situasjonen, og mener det er behov for flere studentboliger.

– Det var virkelig ille. Jeg orket ikke mer griseri og bråk fra studentene.

Erik Finn Johnsen er en erfaren utleier, som i snart ni år har leid ut leiligheter i Bergen sentrum til studenter.

I mai fikk han nok. Men det var ikke bare på grunn av høylytte leietakere.

– På et tidspunkt hadde jeg 100 000 kroner utestående i ubetalte husleier, sier Johnsen oppgitt.

Bygården ble solgt, men han fortsatte å leie ut underetasjene i bygget han selv har bodd i 30 år, gjennom boligdeletjenesten Airbnb.

Leilighetene på Nøstet er populære blant turistene. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Med glimt i øyet erkjenner bergenseren at han kanskje ikke burde røpe hva han tjener på dette, i frykt for at enda flere vil finne veien til korttidsmarkedet.

Men han er ikke vond å be når NRKs journalist spør.

– Nå tjener jeg 400 000 på en leilighet jeg tjente 120 000 kroner på, da jeg leide ut til studenter. Så jeg har vel firedoblet inntekten, sier han lurt.

Mer penger å hente

Johnsen er langt ifra alene om å droppe å leie ut til studenter.

Tall fra Skatteetaten og analysebyrået Capia AS viser at turistene stikker av med stadig flere boliger som kunne, eller tidligere har gått til studenter.

Og det er kanskje ikke så rart. I Bergen har nemlig leieinntektene fra Airbnb økt med 171 prosent fra 2022 til 2024. I hovedstaden er økningen på 135 prosent.

Samlet håvet profesjonelle utleieaktører i fjor inn 11 milliarder kroner fra leieinntekter gjennom Airbnb eller lignende tjenester.

Samtidig er det blitt færre sekundærboliger, deriblant utleieboliger. Fra 2019 til 2024 har det vært en nedgang på 1,8 prosent, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund.

Over 15 000 studenter i boligkø

Men etterspørselen etter private utleieboliger er stor.

Ferske tall fra studentsamskipnadene viser at 15 675 studenter fortsatt står i boligkø før studiestart 12. august.

Verst er det i Oslo og Bergen, der flest studenter står i kø.

Kaja Hovdenak i Norsk Studentorganisasjon mener at for mange studenter står i kø for å få seg bolig rett før studiestart. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Kaja Hovdenak, mener tallene beviser at studentene står i en boligkrise.

– Studentene står ikke i boligkø for moro skyld. De trenger sårt et godt sted å bo. Dette en alvorlig krise, sier Hovdenak.

Hun forteller at flere studenter må ta til takke med leiligheter i dårlig stand.

Studentlederen er bekymret for utviklingen i boligmarkedet.

– Saker som dette viser at vi må ha flere studentboliger, slår hun fast.

Uattraktivt å leie ut

Huseiernes Landsforbund mener markedet er for lite fristende for boligutleie. Foto: Moment Studio

Studentene får støtte fra Huseiernes Landsforbund, som representerer utleierne.

– Det er synd for markedet, og det er synd for alle de som trenger et godt sted å bo.

Generalsekretær Morten Andreas Meyer liker dårlig at folk som har drevet med langtidsutleie går over til korttidsutleie.

Han har likevel sett det komme.

– Bokostnadene er doblet siden 2017, samtidig øker politikerne formuesskatten betydelig. Dette fører dessverre til at mange utleieboliger forsvinner fra markedet, forklarer Meyer.

Formueskatt Skatt på økonomisk verdi av skatteyters eiendeler

Med fradrag for gjeld som skatteyter hefter for

”Formue” innebærer kontanter, bankinnskudd, aksjer, løsøre og fast eiendom

I Norge vedtas formueskatten av årlig av Stortinget

Om du har en samlet formue over 750.000 kroner må du skatte 0,4 % til staten og 0,7 % til kommunen. ​​​​​​​Kilde: Wikipedia, Skatteetaten

Spanske tilstander

Tilbake på Nøstet er utleier Johnsen i full sving med å innlosjere de neste gjestene sine.

– Jeg er både vaskehjelp, husvert, turistguide og vaktmester. Men det er verdt det, sier han lattermildt.

Denne gangen er det en spansk familie som skal innta den sjarmerende Bergensleiligheten.

Familien fra Valencia gleder seg til å utforske Bergen. De liker fleksibiliteten ved å leie gjennom Airbnb. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Familien forteller at de er godt kjent med baksidene av turistutleie. I hjemlandet har turister blitt skutt på med vannpistoler, og møtt med plakater som «turister dra hjem!» og «Barcelona er ikke til salgs».

Tusenvis av demonstranter har i sommer markert sin misnøye med turistutleie i Barcelona. Foto: Emilio Morenatti / AP

– Det må være mulig for en by å både ha plass til lokalbefolkning og turister, sier Oscar Trull Dominguez.

Utleier Johnsen er ikke redd for spanske tilstander i Bergen, selv om de to leilighetene allerede er fullbooket ut året.

– Men det betyr ikke at politikerne skal legge seg borti hva private utleiere finner på. Det er flere studentboliger som er løsningen her, avslutter han.