Flere tatt for ruskjøring i Vest politidistrikt

Nye tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser en oppgang i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring i Vest politidistrikt, i første halvår av 2023. I Vest politidistrikt har 505 personer blitt anmeldt. Det er 86 flere enn på samme tid i fjor.

– Utviklingen kan indikere at politiet har hatt flere ressurser tilgjengelig til å gjøre et større innhogg i mørketallene, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Erik Gyland i MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken.

Undersøkelser viser at det daglig kjøres 140.000 kjøreturer i Norge av ruspåvirkede førere. Fungerende UP-sjef Olav Markussen sier dette er et prioriteringsområde for utrykningspolitiet.