Flere svindelforsøk i kveld

Vest politidistrikt skriver at det i løpet av kvelden har kommet to meldinger fra personer som har blitt oppringt av noen som utgir seg for å være fra politiet. Ifølge meldingen skal personen som ringer etterspørre personlig informasjon og bankopplysninger.

– Politiet vil aldri ringe og etterspørre dette, skriver Vest politidistrikt.