Flere sitter fast på Huglo grunnet innstillinger

Cirka halv fem meldte Fjord1 om flere innstilte samband, grunnet driftsproblemer.

Deriblant rute 1033 Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes. Det sambandet er innstilt ut dagen, som byr på problemer for flere.

Sunnhordland skriver at ti biler med fire i hver bil, ikke kommer seg hjem fra Huglo grunnet det innstilte fergesambandet.

Lokalsamfunnet har engasjert seg med private båter for å få folk over fjorden. Men klokken halv ti, står flere av de fortsatt igjen på Huglo, skriver Sunnhordland.

Fjord1 melder at en reserveferge er på vei, og at det blir en rundtur sent i kveld. Tidspunkt fra de, kommer så snart det er klart.