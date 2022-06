Masseskytingen i Oslo natten før pride-markeringen ble en vekker for Eigil og Astrid Morvik.

Tidligere var de to av flere prester i Norge som argumenterte mot homofilt samliv.

– Drapene rystet oss, men på mange måter er det like rystende det veldig mange skeive opplever daglig. De blir mobbet, mistrodd, fordømt og opplever at de blir fratatt sitt menneskeverd, sier han.

Dette mener han kirken må ta større ansvar for.

– Vi har bidratt til dette. De trenger å høre fra de som har skiftet syn at vi beklager, sier han.

Eigil var tidligere prest i Høyanger, men er nå stiftsdirektør i Tunsberg bispedømme i Vestfold og Telemark.

Både Eigil og kona Astrid la søndag ut Facebook-innlegg om hvordan de kom frem til et nytt standpunkt for rundt ti år siden.

– Det er flere år siden jeg endret syn på homofilt samliv, men jeg har ikke sagt det høyt, sier han.

Mener kirken har ansvar for hets

Islamsk Råd kom i går med en tydelig uttalelse om at de fordømmer skytingen i Oslo, og understreker at handlingen ikke har rot i religionen.

Morvik mener kirken og kirkelige ledere har et stort ansvar for hetsen skeive i Norge har opplevd.

Etter 20 år med strid og uenigheter sa kirken i 2016 ja til at homofile kan gifte seg i kirken.

Det første homofile bryllup i Den norske kirke ble gjennomført februar 2017. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

De tolv biskopene i Den norske kirke har tidligere i år også erkjent at Den norske kirkes holdninger til og omtale av homofili opp gjennom årene har «påført mange mennesker stor skade og smerte».

Men de brukte aldri ordet «beklager» i uttalelsen, noe Eigil Morvik derimot nå gjør.

– Dette er en unnskyldning for smerten mine og andres holdninger har påført skeive, men også en beklagelse for at jeg ikke har sagt dette høyt tidligere. Dessverre må det rystelser til for at man for alvor skjønner at man må komme på banen, sier han.

Ønsker sterkere støtte

Leder i Skeivt kristent nettverk, Elisabeth Meling, syns det er fint at Morvik kommer med beklagelsen.

– Jeg er så takknemlig for at han gjør det, samtidig som jeg skulle ønske at man skulle gjort det tidligere. Det er så vondt at det er en tragisk hendelse som må være triggeren, sier hun.

Meling legger vekt på at det ikke er en fordømmelse av hverken kirken, eller prestene som nå tar ordet. Foto: Privat

Videre forteller hun at noen vil ta imot unnskyldningen med åpne armer, mens andre kan kjenne seg skeptiske eller sinte.

– Vi ønsker at de ikke bare skal se oss som syndige, men som mennesker som har lengsler og ønsker på lik linje som heterofile, sier hun.

Meling ønsker at kirken skal komme med en tydeligere unnskyldning, men understreker at ansvaret ikke kun ligger hos biskoper, prester og kirkeledere.

Under sørgegudstjenesten i Oslo domkirke søndag var kirken pyntet med pride-farger. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun håper flere kristne ute i menighetene og frikirkelige kretser vil stå opp for inkluderingen av LGBTQ-personer.

Håper flere gjør det samme

For ekteparet Morvik var det blant annet et vennepars homofile sønn som bidro til at de endret syn på homofilt samliv.

De to tolker nå bibelens syn på kjærlighet og ekteskap på en annen måte enn tidligere.

Selv om flertallet i kirken har endret mening, mener han flere bør snakke høyt om det.

– Jeg tror at noen trenger å høre at jeg og andre som har argumentert annerledes før, sier nå at vi tok feil, sier han