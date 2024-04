Flere ønsker å bli sykepleiere

Søkertallene fra Samordna opptak viser at flere ønsker å bli sykepleiere.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er bekymret for hvor mange av søkerne som faktisk møter opp til studiestart i august.

– Vi trenger hver eneste kvalifiserte og motiverte søker til sykepleierstudiet. Det viktigste nå blir derfor å sørge for at flest mulig av søkerne henger med til opptaket i juli. Det er et ansvar både regjeringen og arbeidsgivere må ta på største alvor, slik at befolkningen i framtiden har nok sykepleiere i vår felles helsetjeneste, sier Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbund krever at politikere og arbeidsgivere gjør det mer attraktivt å jobbe som sykepleier. Slik at studentene møter opp til studiestart og fullfører studiet.