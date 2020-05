I 2017 varslet Tone Olsen om at veien ved Krokane skule og barnehage i Kinn kommune var farlig.

Tre fotgjengeroverganger, som ligger rett ved en parkeringsplass, et kryss og et busstopp, har vært uskiltet i mange år.

– Når det kommer snø, så ser man ikke at det er fotgjengerfelt der, sier Olsen.

Hun er skuffet over at kommunen ikke har tatt tak i problemene ennå.

Kinn kommune er en av mange kommuner som ikke har prioritert å søke midler til trafikktryggende prosjekter for gående og syklende i år.

TRE OVERGANGER: Det ene fotgjengerfeltet blir brukt som gangvei. Overgangene ligger rett ved en parkeringsplass. Foto: Privat

27 kommuner søkte ikke

Gjennom en årlig tilskuddsordning kan kommunene i Vestland fylke søke om penger til å sikre farlige veier for myke trafikanter.

Vestland fylke sto klare til å dele ut til sammen 5,6 millioner kroner til kommunale og fylkeskommunale veier denne våren.

Men bare 16 av 43 kommuner i fylket har søkt om penger fra tilskuddsordningen. Etter tildelingen av penger til prosjektene sitter fylkeskommunen igjen med 2,2 millioner kroner. Pågangen har vært mindre enn ventet.

– Vi har jo som mål at man skal ha trygge og gode veier. Vi vet vi har utfordringer i fylket, og tilskuddsordningene er laget for å trafikksikre mest mulig for pengene. Ofte er det kommunene som selv vet best hvor skoen trykker, sier Jannicke Bergesen Clarke (Ap), som blant annet leder utvalget for trafikktrygghet i Vestland fylke.

MINDRE OG VIKTIGE: Kommunene får maksimalt 250.000 kroner per prosjekt. Årsaken er at de mindre, men viktige prosjektene ikke skal bli bortprioritert av kommunene, ifølge Jannicke Bergesen Clarke (Ap), utvalgsleder for Vestland fylkeskommune. Foto: Vestland fylkeskommune

Skylder på kommunesammenslåing

Ordningen eksisterte i de tidligere fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland.

I Hordaland fylke var pågangen så stor at det heller var vanskelig å prioritere prosjekter, ifølge John Martin Jacobsen, seksjonsleder for vei og infrastruktur i Vestland fylkeskommune.

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund i Kinn kommune sier til NRK at han kjenner godt til veien ved Krokane skole og barnehage.

– Dette er veldig godt eksempel på den type ting som ikke er godt nok, sier han til NRK.

Han peker på kommunesammenslåingen som en årsak til at kommunen ikke har søkt midler fra fylkeskommunen.

– Vi har vært klar over den ordningen og hadde i utgangspunktet satt av midler, fordi du må ha egenkapital for å søke på slike ordninger. Vi er nødt til å gjøre en omdisponering av budsjettmidler i overgang fra to kommuner til Kinn kommune, sier han.

For lite tid

Også i de nye kommunene Øygarden og Ullensvang peker rådmennene i kommunen på at de mangler trafikksikringsplan, som er et av kriteriene til å søke.

Kommunene rakk ikke å få på plass dette før søknadsfristen gikk ut i februar på grunn av kommunesammenslåinger, ifølge rådmennene.

I Stord kommune ble det heller ikke søkt om midler. Rådmann Magnus Mjør sier kommunen først må oppgradere kommuneplanen for trafikktrygghet.

– I år glapp det rett og slett for oss i år. Jeg ser det er endret rutiner fra fylket, og jeg skjønner vi er i godt selskap. Vi har fått melding om at mange ikke har søkt, at det er ledige midler, og da er vi klare til å søke på ny, sier Mjør.

Fylkesutvalget for samferdsel og mobilitet vedtok forrige utvalgsmøte at de resterende pengene skal lyses ut på nytt.