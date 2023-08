Flere kommunenettsteder i Vestland har vært nede for telling

Nettsidene til kommuner over hele landet var nede for telling fredag formiddag.

Det gjaldt også flere kommuner i Vestland fylke, blant annet Sunnfjord, Bjørnafjorden, Voss og Ulvik.

Dataselskapet Acos leverer nettjenester for en rekke kommuner i landet. De bekrefter overfor NRK at de har en pågående hendelse og at de undersøker skaen.