Flere i Bergen bruker kokain

Bruken av kokain øker i Bergen, viser en ny rusrapport presentert av KoRus Bergen. 25 av 33 spurte i et panel svarer at de kjenner til bruk av kokain i sitt nettverk eller omgangskrets. Kokain er det tredje mest brukte rusmiddelet etter alkohol og cannabis. Rapporten viser at bruken av cannabis og heroin er stabil.