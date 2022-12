Flere farevarsler på Vestlandet

På Vestlandet er det sendt ut flere gule farevarsler for 1. juledag.

For Vestland og Sunnmøre er det gult farevarsel for is på veiene. Årsaken er omslag til mildvær og regn på kald bakke. Meteorologene råder folk til å være ekstra oppmerksom fordi isen kan være vanskelig å se. Lokalt kan det være vanskelige kjøreforhold. Farevarselet gjelder til klokken 21 i kveld.

På Osterøy kjørte en bil av veien ved Lonevåg 1. juledag morgen. Det var meldt om svært glatte veier i området. Farevarselet gjelder til klokken 22 i kveld.

Det er også sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk på deler av fjellet i Sør-Norge. Fjelloverganger kan måtte stenge. Vegtrafikksentralen melder om at Vikafjellet på riksvei 13 er utsatt, og at det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

I tillegg er det sendt ut gult farevarsel for vind fra Karmøy til Fedje. Meteorologene råder folk til ikke å dra ut i småbåt. Farevarselet gjelder til natt til 2. juledag. I Bergen ble en tilhenger tatt av vinden.