Flere barn tok seg inn på barneskole i Bergen

Klokken 18.21 fikk politiet melding om at 4-5 personer tok seg inn på Fridalen barneskole på Minde.

Politiet er på stedet, og har kontroll på fem barn i 10-årsalderen.

En av dem tok seg inn med å krype inn et vindu, for å så åpne en dør for de andre.