Flenjatunnelen i Aurland opna med ledebil

Flenjatunnelen i Aurland på E16 er no opna for trafikk med ledebil etter å ha vere stengt etter at ei steinblokk har sperra vegen i godt over eit døgn. Stenginga blei utvida til klokka 13.00 laurdag. Steinblokker er no komne ned, opprydding og reins går føre seg, melder Vegtrafikksentralen.

Trafikkoperatør Tom Hansen fortel at det er lange køar på staden.

– Ein del hadde forventa at vegen kunne opnast klokka 11. Det er ein del som er litt fortvila, dei hadde ikkje fått med seg at dette arbeidet skulle gå føre seg i dag.

Alternativet for dei som skal mot Voss på E16, er å køyre via Vikafjellet, altså tilbake til Lærdal, og so over Sognefjorden.