Fleire vaksne gjester i fyllearresten under julebordsesongen: – Kan skje den beste

Natt til laurdag fekk fire menn beskjed frå politiet at dei måtte forlata Bergen sentrum. Det ville dei ikkje. Då vart neste stopp fyllearresten.

– Dei har ikkje skjønt sitt eige beste og har hamna i drukkenskapsarrest, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen.

Litt lenger nord i Vestland var det òg uro natt til laurdag. I Førde vart ingen sette i arresten, men ein måtte køyrast heim av politiet, ein vart vist vekk frå sentrum, og ein blei lagt i bakken.

Felles for alle er at dei er menn i 30- og 40-åra.

Også i Trøndelag politidistrikt har operasjonsleiar Ebbe Kimo observert eit klart mønster.

I takt med at julebordsantrekka blir henta fram frå skåpet, gjentek mønsteret seg kvar desember.

Politiet har inntrykk av at mange drikk meir på julebord enn dei gjer til vanleg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kimo har jobba i politiet sidan starten av 90-talet og på operasjonssentralen i 11 år.

– På operasjonssentralen snakkar me om det kvar julebordssesong: Det er alltid nokon hyggelege lag som endar med krangling, slåsting og fyllearrest. Slik er det kvart einaste år, seier Kimo til NRK.

– Godt vaksne utan politihistorikk

Den elles så atypiske «fyllearrest-gjesten» er gjerne ein godt vaksen person som skulle ha det hyggeleg med kollegaane.

– Det kan i prinsippet skje den beste. Den godt vaksne utan noko som helst historikk med politiet frå før, seier Kimo.

Han viser til at mange gjerne ikkje drikk så ofte, og kanskje ikkje kjenner sine eigne grenser.

– Då kan det plutseleg renna over.

Men terskelen for å hamna bak lås og slå hjå politiet er ganske høg, ifølgje operasjonsleiaren i Trøndelag.

Han peikar på at det som regel er to typar oppførsel som endar med ein tur i arresten.

Du er så full at du ikkje er i stand til å ta vare på deg sjølv. Du er grunnen til at det oppstår ein situasjon, ei såkalla ordensforstyrring.

– Det hender at me ikkje syns det er tilrådeleg å køyra deg heim, seier Kimo om den første typen.

Og dersom du lagar uro, vurderer politiet om du vil halda fram med dette.

– Du blir sett i arresten om me vurderer det slik at du berre vil vera eit gjentakande problem på utestadane, og me meiner du har godt av nokre timar i arrest før du får gå ut i gata igjen, seier Kimo.

Det er i hovudsak to typar oppførsel som kan enda med ein tur i arresten. Begge typane har ofte samanheng med alkohol. Foto: Kelsey Chance / Unsplash

Kranglar ofte om jobb

Også Oslo politidistrikt stadfestar at talet på vaksne som hamnar i fyllearresten aukar i julebordssesongen.

Det er ofte interne kranglar og mykje alkohol som fører til at politiet må rykka ut.

– Det vanlege er når arbeidsplassar har julebord og to byrjar å diskutera høglydt, og så utartar det til krangel, seier operasjonsleiar ved Oslo politidistrikt, Tore Solberg.

Han viser til at det ofte er mykje alkohol inne i biletet.

Julebord betyr ofte god mat og drikke. Og krangling? Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Og så blir det kranglar dei ikkje klarar å stoppa på eiga hand, slik at dei må tilkalla politiet, seier han.

Solberg understrekar at sjølv om det fleire gonger har vore frustrasjon på arbeidsplassen som er årsak til kranglinga, er det ikkje dermed sagt at det er hovudgrunnen til konfliktar.

Også han peikar på at mange drikk meir enn dei er vande til.

«Dagen derpå» er stort sett lik for alle

Men også mange unge vaksne har skapt trøbbel rundt om i landet. Både hjå politiet i Nordland og hjå politiet i Sør-Øst er dei fleste som har blitt viste vekk eller sette i arrest i 20-åra.

Men uansett alder og kjønn er situasjonen stort sett den same når ein vaknar opp i fyllearresten.

Ein norsk politiarrest. Foto: Ole Andreas Bø

– Når dei vaknar opp og får nokre timar på seg, så kjem gjerne angeren. Nokon lurer på kva som har skjedd og har gjerne ikkje heilt fått med seg kvifor dei er der. Det seier vel kanskje at dei har blitt litt for fulle, seier Tore Solberg i Oslo.

Og før ein får gå heim neste morgon, får ein stort sett med seg ei bot, eit såkalla forenkla førelegg.

– Vedtek du den er du ferdig med saka, men nektar du, vil saka bli følgt opp i rettssystemet, seier Solberg.