Fleire utan vatn på Nesttun i Bergen

Fleire bustadar i Nesttun-området er utan vatn laurdag. Det viser seg at dette har samanheng med trykkfall på sprinklaranlegg grunna vassleidningsbrot i området. Kommunen opplyser på sine heimesider at det blir jobba med å finne feilen. 110 Vest melder om ein vasslekkasje i Øvsttunvegen i Bergen i ein kommunal bustad. Lekkasjen er stoppa og brannvesenet jobbar med å avgrense skadane. 110 Vest opplyser at det er særleg ein bustad som har fått store innvendige vasskadar.