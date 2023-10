Fleire utan straum

191 kundar har vore utan straum på Husnes sidan i går, etter at det oppstod ein feil i samband med kraftig vind. Her er håpet at feilen skal vere retta i løpet av dagen, opplyser BKK. I Solund er til saman 42 kundar utan straum på grunn av to ulike feil, også her er håpet at feilen skal vere retta i løpet av dagen.