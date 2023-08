Fleire ulykker med motorsykkel i natt

Klokka 00:25 fekk politiet melding om at ein 17-åring hadde blitt påkøyrd av ein lett-motorsykkel utanfor Vestkanten kjøpesenter i Loddefjord i Bergen. Det var to personar på motorsykkelen då hendinga skjedde. Det blei tatt beslag av førarkortet til sjåføren, ein 16 år gamal gut. Fornærma blei tatt med til Haukeland sjukehus for sjekk opp mot hovudskade. Det blir oppretta sak.

Mindre enn ein halvtime seinare, klokka 00:47, rykte politi og ambulanse i Bømlo ut til eit trafikkuhell mellom to motorsyklar i stølsvegen. Her sat ein person på kvar sin motorsykkel. Begge dei involverte var oppegåande då naudetatane kom til staden, men klaga over brystsmerter og mindre brot. Ein tredje motorsyklist blei vitne til hendinga. Politiet i Sør-Vest skildrar det antekne hendingsgangen slikt:

– Tre tenåringar med lett MC'er køyrer i same retning. Nummer 1 i køen svingar av vegen. Nummer 2 får det ikkje med seg og køyrer inn i bakhjulet. Nummer 3 er vitne.